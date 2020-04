A grande ajuda de Lautaro: gel, luvas, batas cirúrgicas...

Héctor Gay, prefeito de Bahía Blanca, informou sobre a doação feita por Lautaro Martínez no sábado passado nos hospitais Penna e Municipal.

O jogador de futebol argentino coordenou a ajuda com o pai, que, por sua vez, ligou para os hospitais para que eles se organizassem para coletar toda a mercadoria.

Lautaro Martínez, como explicou 'Olé', doou mais de 3.000 litros de gel, 100.000 luvas de látex, 5.000 batas cirúrgicas, entre outros materiais para os funcionários dos dois hospitais.

"Agradecemos a Lautaro e toda a sua família por seu compromisso com a cidade. Também quero reconhecer que a entrega desses suprimentos foi possível graças à coordenação com as duas direções dos hospitais, com quem continuamos trabalhando juntos", escreveu Héctor Gay.