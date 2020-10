A imprensa espanhola acredita que chegou a hora de Miralem Pjanic. Após algumas semanas de adaptação, o jogador poderá ser escalado por Ronald Koeman entre os onze titulares nesta terça-feira, na estreia do Barcelona na Liga dos Campeões contra o Ferencvaros - confira as prováveis escalações.

Caso a expectativa se confirme, essa será a grande chance do bósnio para mostrar a que veio e tentar iniciar sua busca pela titularidade. O jogador chegou à Catalunha com problemas ao contrair Covid-19, o que teve impacto na sua forma física na pré-temporada, quando mal pôde jogar alguns minutos.

No Campeonato Espanhol, as coisas não melhoraram, já que só participou de um tempo contra Villarreal e Sevilla. Agora, Pjanic pode substituir De Jong. Algo surpreendente se pensarmos no início da temporada, quando se pensava que o bósnio e Frenkie seria titulares juntos.

No entanto, o bom desempenho de Sergio Busquets faz Koeman confiar totalmente no espanhol, como destaca o jornal 'AS' desta terça-feira. Além disso, o jovem holandês vem sendo criticado por suas atuações abaixo do esperado e está cotado para ser reserva na estreia da competição continental.

O meio-campista de 30 anos, que chegou da Juventus na troca envolvendo Arthur, poderá dar à equipe o conhecimento do jogo e o posicionamento necessários para o meio de campo de um time que sonha com um novo título da Liga dos Campeões há cinco anos.