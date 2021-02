A grande noite de Griezmann

A partida contra o Athletic Bilbao não foi apenas uma a mais para Antoine Griezmann. O francês foi decisivo, deu a vitória com seu gol e foi a cara da equipe após o jogo, confirmando uma liderança que vem finalmente sendo vista nas últimas partidas.

Griezmann aproveitou para defender Leo e abriu o jogo sobre o rendimento do Barcelona nesse novo ano, prejudicada apenas pela final da Supercopa, que acabou escapando no último suspiro.

Na LaLiga e na Copa do Rei as coisas funcionam e Griezmann está participando do grande momento do Barça. Durante o mês de janeiro, o atacante marcou cinco gols e deu quatro assistências, mas, acima de tudo, foi participativo e carregou o time nas costas quando Messi não estava ou teve problemas para se apresentar devido à marcação do rival ou à sua condição física.

Griezmann jogou três jogos contra o Athletic em janeiro e nos três foi decisivo. Ele deu uma assistência no 2-3 com o qual o Barcelona continuou sua estreia bem-sucedida do ano no El Alcoraz, fez um doblete que foi quase decisivo na final da Supercopa e no jogo de domingo ele marcou o gol da vitória.

Neste ponto, com 28 jogos disputados, o ex-jogador do Atlético de Madrid já soma dez gols e seis assistências, enquanto em 2019-20, sua primeira temporada como 'culé', disputou 48 partidas e ficou com 15 gols e quatro assistências. Ele tem meio ano para marcar seis gols - no mínimo - e melhorar muito sua tumultuada primeira temporada. Em noites como a do jogo contra o Bilbao, ele conseguirá facilmente.