"A grandeza de Messi é que sempre te surpreende"

Andrés Iniesta foi um dos jogadores mais importantes da história do futebol no século XXI. Um dos líderes do melhor Barcelona de todos os tempos, dá seus últimos chutes no Japão, no Vissel Kobe.

O espanhol, herói da Espanha na Copa do Mundo de 2010, conversou com o diário 'Olé sobre Leo Messi e a Seleção Argentina. Para Iniesta, o jejum de mundiais da 'Albiceleste' é inexplicável.

"Isso surpreende, no sentido que o país teve grandes jogadores, uma seleção de nomes espetaculares e que tem ainda quem para mim é o numero 1", disse, se referindo a Messi.

"O que se passou na final contra a Alemanha, por exemplo, são detalhes. Pequenos momentos que definem se a balança pende para um lado ou para o outro. Seguramente, se jogam outro jogo poderia ter saído de maneira diferente", completou.

Ao lado de Messi no Barcelona, Iniesta entrou para a história do clube e do futebol. Por isso, sai em defesa do camisa '10' em relação as críticas recebidas por seu desempenho com a seleção.

"Como jogador, sei que é praticamente impossível que jogue mal uma partida. Acho que não se pode comparar o time com uma seleção argentina, porque no Barça se trabalha no dia a dia, sempre de uma forma determinada", analisou.

"Ele marca a diferença em qualquer aspecto. É capaz de fazer três gols em um jogo, assim como dar três assistências. Evidentemente, Leo não pode ser todo o time. Ele necessita tudo o que envolve o time para que isso potencialize ainda mais tudo o que ele é", concluiu.