A grave acusação de Koeman a Riqui Puig: "Você é um fofoqueiro"

Riqui Puig não começou nada bem a sua caminhada no elenco principal do Barcelona. Ele que tinha tudo para ser um dos principais jogadores da base vem ganhando críticas de Ronald Koeman e de parte do vestuário.

'El País' revelou uma grave discussão entre o treinador holandês e o jogador na presença de todo o elenco. "Você é um fofoqueiro", acusou Koeman a Riqui Puig.

A citada fonte assegura que parte do vestiário ficou do lado do treiandor, pois entendem que a atitude do meia não foi a mais adequada ao chegar ao time principal.

Isso aconteceu depois de Koeman dizer ao jogador que ele deveria encontrar um novo clube na atual temporada, antes do início da competição, e essa informação cair na imprensa.

Ainda de acordo com a citada fonte, o vestiário está dividido entre os que apoiam o treinador por sua atitude com o meia e os que estão com o jogador pois entendem que o técnico não teve a mesma reação quando a sua conversa com Luis Suárez também foi vazada.

Enquanto isso, o clube volta a campo nesse domingo contra o Levante, no Camp Nou pela 13º rodada de LaLiga, com o objetivo de esquecer a derrota para a Juve na Champions.