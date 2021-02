A guerra suja do PSG com Messi

Na próxima terça-feira, 16 de fevereiro, o Barcelona enfrenta o Paris Saint-Germain no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões que, faltando 12 dias para acontecer, está cada vez mais acalorada com as declarações que chegam de Paris.

Isso porque embora todo o Barcelona pareça chegar ao grande encontro continental em um momento ideal, no time do Barcelona estão com a pulga atrás da orelha com o PSG por conta de suas indiretas com Lionel Messi.

O futuro da estrela continua no ar (o contrato termina no final da temporada) e a equipa da capital francesa já se posicionou publicamente quanto às suas intenções: vai para o '10' no verão.

As palavras de Ángel di María sobre as grandes chances de Messi chegar ao Parque de los Príncipes foram a gota d'água que esgotou a paciência de Ronald Koeman, que mostrou seu desconforto na entrevista coletiva após o duelo contra o Granada.

"É uma falta de respeito. Uma coisa é errar uma vez, mas parece que querem esquentar o jogo. Messi ainda é jogador do Barça", disse o holandês, que nas semanas anteriores também tinha ouvido Leonardo, diretor esportivo do PSG, dizer que a equipe francesa deseja contratar o de Rosário.

A irritação de Koeman não foi a única, já que Laporta também mostrou o seu desconforto pela forma de agir de um PSG que iniciou uma guerra suja contra o Barça atacando-lhe onde mais dói durante a luta pela 'Orelhuda'.