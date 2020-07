A tragédia de Andrés Escobar completa 26 anos

O dia 02 de julho de 1994 amanheceu com a notícia de Andrés Escobar na saída de um bar em Medellín. Uma manchete trágica para os torcedores da Seleção Nacional e do Atlético Nacional.

Após a eliminação na primeira fase da equipe no mundial dos Estados Unidos, a maioria dos jogadores voltaram ao país decepcionados pela desastrosa campanha. Andrés foi um dos primeiros a chegar e passaria as férias com seus parentes, mas uma bala acabou com seus planos e sua vida.

Há várias hipóteses: acerto de contas, briga e falta de sorte, por estar na hora e no lugar errados. Depois do assassinato, camisas amarelas da Seleção e as verdes do Atlético Nacional tomaram as ruas e fizeram filas ao redor do estádio para dar um último adeus a Andrés.

A partir deste dia o futebol colombiano foi outro, mudou com uma das mortes mais dolorosas do país. Havia partido a referência defensiva que tantas alegrias deu à Colômbia e ao Nacional.