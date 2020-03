A história de De Paul com Leo: "É muito difícil ser Messi"

Em sua aparição no programa 'We Can Talk' em 'Telefe', De Paul, jogador da Udinese, detalhou como a Itália está enfrentando as últimas ondas de pessoas afetadas e mortas pelo COVID-19.

"Aqui as pessoas ficaram sabendo tarde e hoje milhares estão morrendo. Com todo o meu coração, estou em casa há muitos dias e há muito o que fazer, vamos cumprir essa quarentena. Para nós, para os pais e avós. A Argentina está na hora certa de tomar consciência. São 14 dias, muitas pessoas têm problemas muito maiores", afirmou.

Além da crise dos coronavírus, De Paul falou sobre seu bom relacionamento com Leo Messi e o que o camisa 10 tem que viver em cada concentração com a Seleção Argentina.

"Quando passamos várias noites, ele está com Kun. Vamos para o quarto dele, somos seis e começamos a jogar truco e beber mate. Então o lojista vem com nada menos que 60 camisas para Leo assinar. Do presidente do país onde estamos, filho do presidente... até o piloto do avião o acorda para assinar. É muito difícil ser ele e, além disso, ele sempre tem uma predisposição para conversar com as pessoas", lembrou De Paul.