René Higuita ganhou fama no mundo do futebol ao criar a famosa "defesa escorpião", quando o goleiro da Colômbia tentava reproduzir uma espécie de bicicleta invertida. O que poucos sabem é que o movimento foi criado para um comercial de televisão e só foi criado graças a uma "confusão" do goleiro em uma partida contra a Inglaterra, em Wembley.