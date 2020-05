A homenagem da 'Azzurra' às vítimas de coronavírus

O mundo está de luto. A COVID-19 já matou milhões de vidas.

A Seleção da Itália nunca esquecerá os que perderam suas vidas. Eles já têm um tributo às vítimas em mente.

"A 'Azzurra' vai a Bergamo e Milão para lembrar essas vítimas e também para prestar homenagem a todos os protagonistas dessa longa e ainda difícil luta contra a pandemia. Faremos isso quando as condições permitirem a reabertura dos estádios", explicou Mancini para a revista 'Think'.

O técnico italiano quer que a bola role novamente, sim, mas com segurança. "A retomada da Serie A representa outro sinal de um retorno gradual à normalidade, nunca esquecendo as vítimas e todos os italianos que sofreram ou estão sofrendo atualmente com o coronavírus", disse ele.

"Nunca esqueceremos esse período. Perdi um amigo que trabalhou como voluntário na Cruz Vermelha, mas acho que é hora de voltar à vida normal", afirmou o técnico.