"A homenagem de Messi foi especial, me fez chorar muito"

O adeus de Diego Armando Maradona foi um golpe terrível para todo o mundo do futebol. A tristeza pela morte do 'Pelusa' foi sentida em todo o mundo, mas a maior dor, logicamente, é a que passa a família do mítico camisa 10.

Diego Maradona Junior, um dos filhos do astro, não pôde comparecer ao funeral do pai e viveu da Itália momentos terrivelmente dolorosos que, há dias, marcam sua rotina.

"Agora estou mal. Para mim é difícil dormir. Não consigo me desconectar. Não poder viajar para Buenos Aires foi muito doloroso. Não poder estar com ele... Não foi fácil passar por isso a 15.000 quilómetros de distância. Descobri enquanto estava internado no hospital. As mensagens começaram a chegar e comecei a ligar sem parar até que me atenderam e me contaram tudo”, disse o italiano, fruto da relação de Diego com Cristina Sinagra, ao portal 'Marca'.

O filho transalpino do campeão mundial em 1986 revelou na mídia citada que, nos últimos tempos, com a pandemia também atingindo Maradona, viu o pai abatido, que ocupava o cargo de técnico do Gimnasia La Plata.

“Ele estava triste, mas nunca pensei no pior. Tive medo, mas por medo natural da morte. Não posso aceitar que ele tenha ido embora tão jovem. Agora quero ter a liberdade de escolher como lamentar meu pai. Silêncio, tentar não assistir muito TV e algumas palavras são o melhor remédio, eu acho ", disse ele.

Diego Maradona Junior também falou sobre o grande gesto de Lionel Messi no último duelo do Barcelona. O argentino dedicou seu gol ao 'Pelusa' com a camisa do Newell, clube de infância de Leo e no qual Maradona jogou em meados dos anos 90.

“Gostei muito da homenagem de Messi. Me emocionou. Foram dias emocionantes. A homenagem de Leo foi especial. Me fez chorar muito. Também a homenagem do Napoli. E bem, o que aconteceu com o Boca e Dalma... Foram muitas emoções ", explicou o nascido em Nápoles.

Finalmente, o filho da estrela fez um pedido. "Acho que o camisa 10 deve se aposentar em todas as equipes em que jogou, incluindo o Barça. Não tenho dúvidas. Mas tudo isso é secundário. Estou focado apenas em passar por este momento difícil. Espero que passe rápido, ou não... Eu nem sei o que quero que aconteça", disse ele.