A homenagem do Arsenal a George Floyd e aos sanitários

O Arsenal entrará em campo logo mais contra o Manchester City com uma bela camisa em homenagem a George Floyd e aos sanitários ingleses.

No centro do uniforme estará presente em forma de coração as siglas NHS, National Health System, o sistema de saúde britânico.

No ombro direito será possível ver também um logo com o lema Black Lives Matter, em homenagem a George Floyd assassinado por um policial em Minneapolis.