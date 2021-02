A homenagem do Barça ao Ano Novo Chinês

O Barcelona comemorou o ano novo chinês nesse sábado, com uma ação de marketing que exibida na partida contra o Alavés no Camp Nou.

Os jogadores entraram em campo com uma camisa comemorativa com os seus nomes em chinês, uma singela homenagem aos fãs do continente asiático.

Essa é a oitava vez seguida que o Barcelona celebra o Ano Novo Chinês com os seus torcedores. "A arquibancada Gol Norte será coberta por uma faixa com os dizeres: "Feliz Ano Novo", escrito em chinês e inglês, junto com o lema "Todos os caminhos levam a casa", que remete ao vídeo feito pelos jogadores em homenagem aos torcedores asiáticos", escreveu o clube.