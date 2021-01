Chegou a hora da verdade para o Real Madrid

O Real Madrid, diante do seu desempenho em Pamplona, está obrigado a fazer um rodízio se quiser chegar com força após uma maratona de jogos em janeiro e fevereiro.

Até o momento, os merengues possuem dez jogos garantidos. Sete serão por LaLiga, onde terá que visitar cidades como Vitoria, Huesca e Valladolid.

Também jogará ao menos uma partida da Supercopa da Espanha (nessa quinta-feira, 14 de janeiro, contra o Athletic Club), uma da Copa do Rei (no dia 20, em Alcoy contra o Alcoyano), e outro de Champions (a ida das oitavas, contra a Atalanta na Itália).

Mas poderiam ser 14, se o clube de Madri avançar na Supercopa e na Copa. A final da Supercopa da Espanha será disputada no dia 17, e se vencer o Alcoyano terá as oitavas da Copa três dias depois.

As oitavas da Copa do Rei estão marcadas entre o 26 e o 28 de janeiro, e se avnçar, em fevereiro serão realizadas as quartas, entre 2 e 4 de fevereiro.