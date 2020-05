A hora da verdade para Pjanic

A contratação de Miralem Pjanic começa a ser considerada uma prioridade pelo Barcelona. O bósnio tem sido um jogador que sempre foi do gosto do clube e que se relacionou com o time do Barça em muitas ocasiões, especialmente no ano em que acabou se juntando à Juventus de Roma.

Pjanic acabou de completar 30 anos, então não se pode considerá-lo uma contratação de longo prazo, e é impressionante que, para conseguir isso, o Barça esteja pensando em se livrar de Arthur Melo, que chegará a 24 anos em uns meses.

Este é um meio-campo criativo que geralmente tem um futebol pausado e de ritmo lento como o que o time do Barça exibiu nos últimos tempos. E aquele que exigiria um Messi nos últimos anos de sua carreira.

O bósnio tem um ótimo chute de bola parada, embora nessa faceta ele tenha pouco a ver com o argentino na equipe, e ele seja um jogador de boa técnica. Uma espécie de Luka Modric na parte ofensiva, um pouco mais flexível e menos organizador.

Em 2016, o Barça acabou optando pela chegada de André Gomes em vez da chegada do balcânico e o tempo confirmou que a assinatura foi um erro.

Curiosamente, Pjanic é um jogador do gosto do Barcelona desde os seus tempos de Olympique de Lyon. Um dos seus gols contra o Real Madrid no Bernabéu, quando tinha apenas 19 anos, serviu para eliminar o time merengue da Liga dos Campeões na temporada 2009-10.

No clube francês, ele jogou três temporadas e foi exatamente essa, a do cruzamento com a equipe merengue, o melhor de todos. O meio-campista bósnio jogou mais jogos do que em qualquer outra campanha de sua carreira, 53, e fechou a temporada com 11 gols e 13 assistências.

Mas isso foi há uma década. Em Roma, ele passou cinco temporadas, de 21 a 26, com um desempenho regular até 2015-16, alcançou os melhores números de sua carreira, com 12 gols e 13 passes para gols.

Então, na Juventus, ele continuou a mostrar sua classe, embora na última campanha, antes da paralisação por conta do coronavírus, alguns sintomas de exaustão já tivessem começado a aparecer.

Para o Barça, de qualquer forma, eles não significam nada. A equipe 'culé' continuará lutando por sua contratação, porque ele o vê como o reforço perfeito para o meio-campo, esperando que De Jong continue se adaptando e Busquets ofereça suas últimas noites de futebol. A questão é se Arthur entrará na rotação ou não, mas parece que a partida do brasileiro é uma condição sine qua non para a chegada de Pjanic.