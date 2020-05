A imagem da esperança: futebol nos bares de Xangai... sem máscara

Agora que os bares estão fechados e a grande maioria do futebol vive a quarentena, parece quase um sonho ver um jogo fora de casa.

Mas da China veio uma imagem neste domingo que deve motivar os fãs do esporte no mundo. Em Xangai, eles já acompanham a Liga Coreana ao vivo, sem distanciamento social e com relativa normalidade.

O repórter do Financial Times, Tom Hancock, compartilhou várias imagens de um bar esportivo na China, onde vêm sendo assistidos jogos da Liga da Coréia do Sul e do campeonato de beisebol no mesmo país.

Boas notícias para pensar no retorno do futebol, mesmo que nos outros continentes ainda tenhamos que esperar alguns meses para ver novamente.