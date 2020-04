A impaciência do Milan com Lucas Paquetá

Lucas Paquetá estaria com seu lugar no time ameaçado no Milan. AFP

Já havia rumores de que o Benfica está interessado em Lucas Paquetá, que não está atingindo as expectativas no Milan. Agora, 'La Gazzetta dello Sport' ressalta que o clube italiano já está perdendo a paciência com o brasileiro, que estaria com seu lugar no time ameaçado.