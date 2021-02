A impressionante entrada em Ogbonna... que não foi punida com cartão!

No jogo entre Manchester United e West Ham, as faíscas voaram logo após o apito inicial devido a uma entrada muito dura de Martial sobre o zagueiro Ogbonna.

O atacante dos 'red devils' foi de carrinho para uma bola dividida na área e entrou com a trava das chuteiras no tornozelo do zagueiro, que rapidamente ficou deitado na grama com sinais de dor.

Ogbonna tentou continuar no jogo, mas não conseguiu segurar depois que seu tornozelo foi quase dobrado completamente e teve que ser substituído por Diop.

A entrada foi parecida com a de Djené em Ocampos no Sevilla-Getafe e que causou tanta polêmica. O jogador do Getafe terá que estar suspenso por dois jogos e Bordalás e Lopetegui não poderão disputar a próxima partida da LaLiga Santander.

No entanto, a diferença é que Martial nem viu o cartão amarelo.