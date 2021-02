A inacreditável situação de Isco no Real Madrid

476 minutos de jogo e uma assistência. Esse é o saldo de Isco Alarcón na temporada mais apagada de sua carreira. O jogador de Málaga acrescentou mais uma decepção à sua já inexpressiva temporada contra o Levante. O Real Madrid estava perdendo o jogo... e Isco não foi utilizado nem como recurso extremo.

Zinedine Zidane não conta com Isco e, segundo o 'AS', o de Arroyo de la Miel ficaria encantado por encontrar uma nova equipe para voltar a desfrutar do futebol. Contra os 'granotas', ele nem mesmo aqueceu.

Segundo o jornal citado, o elenco não gostou nem um pouco que um peso pesado como ele tivesse que deixar de jogar para ver como um jovem como Arribas curtia minutos no momento mais quente de um embate em que os merengues viam a LaLiga escapar de seus dedos.

A pouca movimentação do mercado dificulta que uma oferta chegue para ele neste último dia da janela de transferências e parece que Isco terá que começar a trabalhar na sua saída para o verão.

Outros como James ou Bale já tiveram que fazer isso e a decisão amadureceu depois de um ano quase em branco. Exatamente o que está acontecendo com uma Isco que já em 2019-20 não teve muitos minutos.

Como com os dois craques, com ele a mesma coisa acontecerá novamente. Grande dificuldade em encontrar uma equipe no Velho Continente que possa se aproximar do seu salário nesta situação de pandemia. E ainda muito jovem para chegar em uma liga secundária.

Sem Odegaard, já no Arsenal, o jogador de Málaga deveria ter mais minutos, mas já se viu frente ao Levante que não será bem assim. Os tempos difíceis estão chegando para a Isco... e com a Eurocopa se aproximando.