A incerteza sobre a gravidade da lesão de Sergi Roberto

Sergi Roberto sofre de uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita, sobre a qual o Barcelona se limitou a dizer que o jogador aguarda novos exames para saber a sua extensão.

Ele não conseguiu concluir a partida contra o Atlético de Madrid. O dano foi causado após um chute a gol que por pouco não entrou, no rebote, e transformou o placar em 1 a 1. Ele chutou e imediatamente percebeu. Algo havia se rompido na musculatura de sua coxa direita.

O primeiro exame realizado no jogador no vestiário, após o apito final, revelou que ele sofre uma lesão muscular no reto femoral da coxa direita. E isso é tudo o que o Barcelona conseguiu relatar no seu primeiro relatório médico.

O jogador do Barça vai passar por novos testes neste domingo, a fim de determinar a extensão da lesão e o tempo estimado de recuperação.