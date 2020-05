A incógnita do futebol na Argentina

As arquibancadas dos estádios argentinos, acostumadas a receber milhares de torcedores apaixonados por seus clubes, mas também por grupos violentos conhecidos como 'barras bravas', estão vazias desde meados de março devido à suspensão de torneios devido ao coronavírus.

O sociólogo e pesquisador Diego Murzi, vice-presidente da ONG Salvemos al Fútbol (que luta contra a violência neste esporte), e Florencia Duarte, membro do coordenador de fãs (que agrupa torcedores de vários clubes), analisaram em diálogo com ' EFE 'as conseqüências que o fato de torcedores e ultras estarem meses fora dos campos pode ter no futebol local.

Embora não haja data estipulada para o retorno da atividade, o Ministério do Turismo e Esportes e a Associação Argentina de Futebol (AFA) anunciaram que o retorno será, a princípio, sem espectadores.

"Os 'barras', como atores econômicos do futebol, estão em situação complicada como outros atores econômicos: como o clube, os jogadores ou os patrocinadores. Ninguém ganha", disse Murzi.

O vice-presidente de Salvemos al Fútbol observou que "os 'bares' não são apenas financiados pelo partido" e que seria necessário analisar o relacionamento deles com os dirigentes do clube.

"Muitos dos 'barras' realizam atividades econômicas informais, como a venda de roupas, e a economia informal morreu (devido à quarentena obrigatória em vigor na Argentina desde 20 de março). Todos essas fontes de renda morreram. Não há pessoas vendendo na rua", disse ele.

Provavelmente, depois de vários jogos sem espectadores, um pequeno número de fãs poderá entrar.

Para Murzi, uma bola de futebol com menos espectadores é "em um certo ponto" um futebol com "menos conflito".

"Obviamente, ele colaborará para ter estádios mais fáceis de controlar, mas também na Argentina, em ascensão (divisões inferiores), há grupos de 5.000 ou 6.000 pessoas que são um quilombo (caos). Não necessariamente quanto mais pessoas, mais quilombolas", acrescentou.

O sociólogo não acredita que na Argentina exista uma "grande demanda" ou uma "grande agitação" pelo retorno do futebol.

Murzi citou Jorge Valdano, que argumentou que o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importante, e disse que a crise causada pela pandemia de coronavírus deixou o esporte "em segundo plano".

"Lembre-se, se a Liga voltar amanhã, as pessoas estarão assistindo. Não estou dizendo que ninguém se importa mais com futebol, mas antes disso existem milhares de coisas, como jogar bola, ver seus amigos, sua família ou trabalho ", disse ele.

Para Murzi, os argentinos "saíram das notícias raivosas" do futebol e voltaram a assistir a jogos antigos.

"É como se o futuro tivesse sido cancelado e voltássemos ao passado", disse o sociólogo, que também destacou o importante papel social que os clubes tiveram durante a pandemia.

Florencia Duarte, membro do Coordenador de Fãs, disse à 'EFE' que "a maioria" dos clubes se colocou à disposição do governo para funcionar como centro de atendimento hospitalar e que muitos outros, com a ajuda de torcedores, organizaram potes populares , "não apenas para os membros que não precisavam comer, mas para todo o bairro".

Fora dos estádios, por tempo indeterminado, "muitos colegas" de Duarte "demonstram seu amor pelo clube ajudando de outro lugar", como, por exemplo, a organização de panelaços.