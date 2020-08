Liverpool e Arsenal disputam a Supercopa da Inglaterra

Este sábado é o dia do encontro dos campeões da Premier League com os da Copa da Inglaterra (a FA Cup). A Supercopa da Inglaterra está marcada para as 12h30 (de Brasília) e 16h30 (hora portuguesa) e será realizada no Wembley Stadium, em Londres.

Comandado por Jürgen Klopp, o Liverpool voltou a erguer o troféu mais importante do país após 30 anos, com uma vantagem de 18 pontos para o vice-campeão. Com isso, ganhou vaga para disputar um novo título.

O lateral-esquerdo Konstantinos Tsimikas, vindo do Olympiacos para a reserva imediata de Andrew Robertson, e Rhian Brewster, que voltou de empréstimo ao Swansea, podem estrear.

O Arsenal do treinador Mikel Arteta ficou apenas com a oitava colocação na Premier League, deixando escapar as vagas para Champions e Europa League da próxima temporada. O ano ficou menos amargo com a conquista da Copa da Inglaterra, em final disputada contra o Chelsea.

Uma das novidades do time de Londres deve ser a estreia do brasileiro Willian, precedente do Chelsea. O lateral-direito Cédric Soares, ex-Southampton, também pode estrear.

Prováveis escalações

Arsenal: Leno; Saliba, David Luiz e Tierney; Cedric Soares, Willock, Xhaka, Saka; Willian, Nketiah e Aubameyang.

Liverpool: Alisson; Williams, Gomez, Van Dijk e Robertson; Fabinho, Keita (Wijnaldum) e Jones; Salah, Mane e Firmino.

Confira no vídeo um pouco da história do fim do jejum do Liverpool no Campeonato Inglês em 2019/20.