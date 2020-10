VÍDEO: a incrível trajetória de Luis Suárez no Ajax

Luis Suárez se consagrou mundialmente em seus seis anos no Barcelona, entre os anos de 2014 e 2020, se tornando uma lenda do clube. Com 198 gols, o uruguaio é o terceiro maior artilheiro da história do clube catalão.

No entanto, ele também teve um período de muito sucesso no Ajax - confira no vídeo acima. O atacante começou a aparecer para o mundo do futebol no clube holandês ao marcar 111 gols em três anos e meio, despertando o interesse do Liverpool em 2011.