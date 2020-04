A inesquecível final do Brasileirão de 99 entre Corinthians e Atlético-MG

Enquanto o futebol aguarda o desfecho da crise do novo coronavírus, que paralisou o esporte nos quatro cantos do mundo, o torcedor vai tendo a oportunidade de reviver alguns grandes jogos da história, distante ou recente. Um deles (ou melhor, três) aconteceu em 1999, quando Corinthians e Atlético-MG decidiram o título brasileiro e voltaram a abrilhantar a programação de reprises do SporTV.

Naquele ano, o time paulista, então campeão nacional, buscava defender seu título e entrar numa lista seleta de clubes a conquistarem a Série A de forma consecutiva. Do outro, o alvinegro mineiro de Guilherme, Marques e Beletti tentava seguir surpreendendo, chegando na decisão como sétimo colocado da fase de classificação.

A disputa foi dura: quase duas semanas depois do primeiro jogo, vencido pelo Galo, no Mineirão, o Corinthians conquistava seu tri brasileiro na partida do desempate, no Morumbi, depois de forçar o terceiro jogo da decisão. Um presente de Natal e tanto para a Fiel corintiana.

Mas chega de apresentações. Veja, a seguir, como foram as três finais entre Timão e Galo.

Relembre as três batalhas travadas na final do Brasileirão de 1999:

Primeiro jogo: Atlético-MG 3 x 2 Corinthians

Mais de 78 mil pessoas acompanharam no Mineirão o primeiro duelo valendo o título do Brasileirão. Com três gols de Guilherme, o Atlético-MG venceu o Corinthians pelo placar de 3 a 2, com Vampeta e Luizão descontando para os visitantes.

19/12/1999 - Segundo jogo: Corinthians 2 x 0 Atlético-MG

A vitória na casa do rival garantiria ao Galo o seu segundo título do Brasileirão. Mas no Morumbi a história foi diferente, após perder no Mineirão, o time comandado por Oswaldo de Oliveira reagiu, e com grande atuação de Luizão, que balançou a rede duas vezes. Autor dos dois gols, o centroavante ainda acabou expulso nos acréscimos.

Com o triunfo em casa, o Timão igualou o número de vitórias no duelo, e deixou a grande decisão para o jogo de desempate entre as equipes.

22/12/1999 - Partida de desempate: Corinthians 0 x 0 Atlético-MG

Embalado pelo título de 1998, o Timão precisava apenas de um empate para se sagrar bicampeão. Fora de campo, o duelo foi marcado por uma grande confusão envolvendo o horário do jogo. O prefeito de São Paulo não queria que a partida fosse disputada na parte da tarde, para não congestionar a cidade na antevéspera do Natal.

Apenas na manhã do dia 22 de dezembro, enfim conseguiram chegar a um acordo, e atendendo ao pedido do prefeito, o jogo foi disputado a noite.

Na grande decisão, o Corinthians não tinha o seu principal centroavante Luizão, expulso no último jogo. Por outro lado, o Galo contava com Guilherme, o artilheiro da competição em grande forma.

Em um duelo emocionante e nervoso, o Corinthians tomou a iniciativa, chegando ao ataque com mais frequência do que os visitantes. Sem se intimidar, o Atlético-MG também levava perigo a meta defendida por Dida. Muitas chances foram perdidas por ambos, e com a chuva apertando no decorrer da partida, a técnica deu lugar a garra e a força de vontade, marca registrada dos dois times.

Belletti acabou expulso deixando os mineiros com um a menos. No fim, após uma das finais mais "dramáticas e cardíacas", segundo os corintianos, o Timão conseguiu segurar o empate em 0 a 0 com o Galo, e levou pela terceira vez em sua história o título do Brasileirão.