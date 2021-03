A insatisfação do elenco do PSG: ainda não receberam os bônus da 2019-20

Uma bomba pode explodir no vestiário do Paris Saint-Germain. De acordo com informações do 'L'Équipe', o elenco do time parisiense ainda não recebeu os bônus referentes a temporada passada.

A citada fonte assegura que jogadores como Keylor Navas ou Marquinhos, pesos-pesados do vestiário, estão ficando impacientes com a diretoria do clube francês.

Os bônus, especialmente por terem sido finalistas da Champions, deveriam ter sido pagos em setembro e o elenco não consegue entender como um clube da dimensão do PSG não cumpre os seus compromissos.

Os motivos dados pelo clube, ainda segundo a fonte, são as perdas de quase 240 milhões de euros provocadas pela pandemia do COVID-19.

As queixas não chegam apenas do vestirário do PSG. Jogadores que já deixaram a equipe, como Thomas Meunier ou Thiago Silva, também combram os franceses.