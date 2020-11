"A Inter poderia ter feito mais contra um Real Madrid medíocre"

O Real Madrid venceu na casa da Inter. Os homens de Zidane venceram por 0-2.

Após a partida, Capello deu sua opinião sobre o que viu no campo. Ele acredita que os 'nerazzurri' poderiam ter saído com a vantagem desse confronto e desperdiçaram essa oportunidade.

"Gostei muito mais da Inter. Contra este Real Madrid medíocre, eles poderiam ter feito mais...", disse ao 'Sky Sport'.

Porém, ele admitiu que a equipe de Conte não foi bem desde o início. “A Inter começou mal e sem determinação, no primeiro tempo esteve sempre em dificuldade. A Inter tinha três zagueiros contra um atacante e no meio-campo foi inferior”, analisou.

Tudo mudou no segundo tempo, embora isso não tenha contribuído para alterar o curso do jogo. "Na segunda parte, com quatro zagueiros, gostei mais da Inter", concluiu.