A Inter proporá ao Arsenal uma troca entre Eriksen e Torreira

O mercado está aberto e Lucas Torreira é um dos jogadores que ainda poderiam deixam o Metropolitano. O Cholo não conta muito com ele.

Equipes como Fiorentina ou Valencia já mostraram interesse no futebol do uruguaio. Agora, afirma o jornal 'Tuttosport', que a Inter de Milão também está de olho no meia.

O Arsenal, clube detentor do seu passe, estuda a possibilidade de romper o contrato de empréstimo com o Atlético para que o jogador possa ter mais minutos.

E Milão a ideia é clara. Ainda de acordo com a citada fonte, os italianos pensam em oferecer uma troca entre Eriksen e Torreira.

A relação entre Eriksen e Conte é bem complicada. O Arsenal já se interessou pelo dinamarquês e, talvez, essaseja uma grande oportunidade.