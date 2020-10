A Inter quer Agüero... de graça!

A Inter de Milão vai voltar a lutar por Sergio Agüero. É o que aponta 'Calciomercato' e o que repete os meios da Inglaterra, que afirma que os italianos estão muito interessados ​​na contratação do atacante do Manchester City a custo zero.

Kun tem apenas mais um ano de contrato com Pep Guardiola, que o mantém no radar de muitos clubes. Porém, quem parece estar na 'pole' é a Inter, que já estaria fazendo as contas para fazer uma oferta ao jogador

Especificamente, os 'nerazzurri' colocariam para Agüero, de 32 anos, na mesa um contrato de duas temporadas com opção de mais outra e um salário anual de oito milhões de euros.

Uma proposta interessante para o 'citizen', que Conte vê como um bom substituto para Lautaro Martínez se ele sair no próximo verão. A custo zero, é uma oportunidade que os italianos não querem perder.

No meio do ano já se falava da possível contratação de Agüero pela Inter caso o compatriota saísse, mas o jogador fechou a porta enquanto tivesse um contrato em vigor com o City. E até se não renovar, a porta se abre a partir do mês de janeiro.