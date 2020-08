A Inter quer se desfazer de Nainggolan

Parece que Nainggolan terá que buscar outro clube na próxima temporada. O jogador não tem espaço na Inter, tanto que passou a atual temporada emprestado ao Cagliari.

Pelo Cagliari foram 29 jogos, com seis gols marcados e sete assistêncas, uns números que são bem parecidos aos que teve no Milan na temporada 18-19.

De acordo com 'CalcioMercato', o conjunto do Giuseppe Meaza tem a intenção de negociar o quanto antes a saída do jogador belga, cujo contrato acaba em 2022.

O que parece claro é que Nainggolan nunca jogará pela Juventus. "Para a Juventus ganhar dez título de Liga é normal, mas eu sempre diria que não a Juve", escreveu o jogador no seu Instagram no dia 27 de abrol