A ira de Vidal após ser expulso contra o Real Madrid

A Inter de Milão sentiu bastante a derrota para o Real Madrid no Giuseppe Meazza (0-2). A situação do conjunto 'nerazzurro' para seguir na Champions é bastante delicada, mas não irão desistir.

Sem dúvidas, a expulsão de Arturo Vidal foi determinante para o resultado. Com o 0-1 no placar, o chileno reclamou além da conta com o árbitro e recebeu o segundo cartão amarelo, deixando a sua equipe com um jogador a menos.

Após a partida, Vidal utilizou as redes sociais para mostrar todo o seu descontentamento com a decisão do árbitro. O meia publicou um emoji de irritação e punhos.