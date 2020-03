A irregularidade cobra o seu preço

Depois de vencer o clássico contra o Barcelona, a torcida do Real Madrid apostava em uma arrancada da aquipe rumo ao título espanhol... mas a irregularidade vem sendo uma marca do time de Zidane na temporada.

Quando você pensa que 'agora vai', a equipe tropeça. Foi isso o que aconteceu no duelo contra o Betis. Os 'merengues', que envolveram o rival Barça no Bernabéu, não estiveram nem perto desse desempenho no Benito Villamarín.

O time de Zidane entrou com a obrigação de vencer, já que os azulgranas haviam retomado a liderança nessa rodada. O Betis precisava vencer para se recuperar no campeonato e voltar a sonhar.

O jogo começou bem estudado, e a primeira boa chegada foi do Real com Vini. Lucas fez o cruzamento, a bola passou por Benzema, mas chegou em Vinicius, que dominou no peito e bateu no canitnho, levando muito perigo ao gol do Betis!

O Betis respondeu com Bartra, que conseguiu perder um gol impressionante. Joaquín cobrou falta, a zaga do Real cortou mal e ela ficou na medida para Bartra dentro da pequena área, mas o zagueiro desviou de cabeça por cima do gol de Courtois.

Os donos da casa cresceram e voltaram a pressionar. Canales encontrou Fekir dentro da área, e o camisa '8' bateu forte, para uma linda defesa de Courtois. O gol do Betis estava madurando.

E saiu aos 39', quando a bola chegou em Fekir, que bateu forte de fora da área. Ela explodiu em Canales e resvalou em Sergio Ramos, que ao invés de fazer o corte, tentou sair jogando. Fekir pressinou o capitão do Real e ambos acabaram caídos na gramado. Enquanto os jogadores do Betis pediam pênalti, a bola sobrou para o zagueiro Sidnei, que acertou uma bomba, sem chances para Courtois.

Já nos acréscimos da etapa inicial, o Real conseguiu empatar. Vinicius fez o cruzamento, a bola ficou viva dentro da áera do Betis e Sidnei acertou um chute em Marcelo, pênalti claro! Benzema foi para a cobrança e fez como manda o manual: goleiro de um lado e bola do outro.

Com esse gol, Benzema se igualou a Puskas como o quinto maior artilheiro da história do Real Madrid. Só estão a frente dele nomes como Cristiano Ronaldo, Raúl, Di Stefano e Santillana.

No segundo tempo, o Betis perdeu mais uma chance clara de gol. Os alviverdes saíram no contra-ataque, Joaquín disparou, limpou Courtois e com o gol completamente aberto... errou o alvo.

Depois desse susto, o Real ainda teve uma chance de virar o jogo, mas a bola não entrou por centímetros. Modric bateu de fora da área e no rebote Mendy carimbou o travessão do Betis.

Aos 82', o golpe fatal dos sevilhanos! Benzema errou o passe no meio de campo, a bola chegou em Guardado que lançou e deixou Tello na cara do gol. O atacante bateu na saída de Courtois e marcou o segundo do Betis.

Com a vitória, o Betis quebra a sequência de maus resultados em LaLiga. O time de Rubi não vencia desde o dia 19 de janeiro, quando bateu a Real Sociedad por 3 a 0. De lá para cá foram foram seis jogos no Espanhol, sendo três empates e três derrotas.

O alviverde somou três pontos, chegou aos 33 e assumiu a 12º posição na tabela, a dez pontos da zona de classificação para a Europa League. Já o Real Madrid vê o Barcelona abrir dois pontos de vantagem na liderança, faltando 11 rodadas para o final do campeonato.

Na próxima rodada o Real Madrid recebe a visita do Eibar (16º) no Santiago Bernabéu, enquanto o Betis tem o clássico contra o arquirrival Sevilla (3º).