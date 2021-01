A Itália pode ser o novo destino de Todibo

Jean-Clair Todibo chegou ao Barcelona em 2019 como um reforço para o futuro 'culé'. No entanto, o francês não rendeu o esperado e passou a ser emprestado.

Primeiro desembarcou no Schalke 04 e agora está no Benfica. Assim como na Alemanha, Todibo não vem tendo minutos no time comandado por Jorge Jesus.

Por isso, o seu futuro está no ar. Os rumores apontaram uma possível volta ao Barça devido aos problemas que o clube apresenta na defsa, mas agora o seu destino deve ser a Itália.

De acordo com a 'Sky Sport, o Parma estaria interessado no jogador, que gostaria de encerrar imediatamente a sua passagem pelo time de Lisboa e buscar minutos em outro lugar.

O Barcelona, propietário do passe do jogador, vê com bons olhos a possibilidade de francês atuar em uma equipe da Serie A, onde poderia ter uma regularidade para demonstrar a sua qualidade.