A Itália seduz Rafinha

Rafinha poderia jogar no futebol italiano em breve. Seu empréstimo ao Celta chegou ao fim e o seu rendimento não chamou atenção de Quique Setién. Mas o 'Mundo Deportivo' assegura que vários clubes da Serie A estão interessados.

Os nomes não foram revelados. A Inter poderia ser um deles, mas a citada fonte descarta a possibilidade do brasileiro entrar na 'operação Lautaro'. Curiosamente, o meia já esteve na escuadra 'nerazzurra' na temporada 2017-18.

Mas e o Celta? O time de Vigo gostaria da sua permanência, mas não pode arcar com a sua multa rescisória, que é de 16 milhões de euros. O Barcelona poderia ganhar mais dinheiro no mercado europeu, por isso negociar com o Celta não seria tão vantajoso.

Seu valor de mercado é de 6,3 milhões. Com contrato até 2021 e após uma temporada que voltou a ter protagonismo, é um grande candidato a deixar o Camp Nou.