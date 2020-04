A Itália suspira por Mario Götze

Mario Götze já procura uma nova equipe. O próprio meia de 27 anos confirmou que ao final da temporada deixará o Borussia Dortmund, equipe na qual se formou e cresceu como jogador profissional.

Com exceção das três temporadas que defendeu o Bayern de Munique, o alemão construiu toda sua carreira em Dortmund, disputando um total de 217 partidas oficiais.

Após ser veiculado com a Roma, um novo clube italiano poderia surgir como a nova casa de Götze, de acordo com informações do 'SportMediaset'.

A Lazio, quer aproveitar o final do contrato do alemão para levar um dos jogadores mais valorizados do mercado de transferências, o homem que decidiu a Copa do Mundo de 2014.