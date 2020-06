A joia do Porto que é observada por Zidane

Não é a primeira vez que o nome de Romário Baró é relacionado ao Real Madrid. O time 'merengue' observa o jovem português há bastante tempo.

Se destacou no time B do Porto na última temporada e agora faz parte do elenco principal. Aos 20 anos participou de 17 jogos, sete deles como titular e deu uma assistência.

De acordo com o diário 'Mundo Deportivo', Zidane acompanha de perto os passos do meia luso. Trata-se de um jogador físico e com presença em praticamente todo o campo, polivalente e habilidoso.

Seu contrato com os Dragões vai até 30 de junho de 2023 e custa 40 milhões de euros, um valor que os gigantes da Europa podem assumir.