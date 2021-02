A joia do Schalke 04 que enlouquece a Premier League

Apesar do Schalke 04 está vivendo um péssimo momento (lanterna da Bundesliga), parece que existe um luz no fim túnel com o surgimento de Matthew Hoppe. O norte-americano, aos 19 anos, vem chamando a atenção.

De acordo com '90Min' e 'FootMercato', o seu bom desempenho teria despertado o interesse de alguns gigantes da Inglaterra e o seu dias na equipe de Gelsenkirchen estariam contados.

As fontes citadas, apontam para o interesse de Liverpool, United, City e Tottenham. Os ingleses sabem que se a equipe for realmente rebaixada, poderão contratar o jovem por um valor mais baixo.

Até aqui na temporada, Hoppe tem 5 gols marcados em 777 minutos em campo, uma média impressionante de um gol a cada 155 minutos de jogo.