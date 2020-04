A joia que Forlán está moldando e é cobiçada pelo Atlético e Barcelona

Ele tem apenas 18 anos, mas seu nome já soou através do oceano. Facundo Pellistri, jovem jogador do Peñarol, continua sua progressão sob o comando de um histórico Diego Forlán.

O ex-atacante uruguaio está moldando uma das joias da América do Sul. Na ala direita, Pellistri também é capaz de atuar onde seu treinador se saiu melhor na área rival.

Existem várias vozes que já elogiaram um jogador que teve sua evolução parada pelo COVID-19. "Ele é um jogador muito jovem, estamos gostando nele no Peñarol", explicou Forlán.

Um dos primeiros clubes a notá-lo foi o Boca Juniors. Lá, uma lenda como Riquelme o elogiou: "Isso mostra que ele é bastante desinibido para jogar bola, e acho isso muito importante".

Como recorda o 'AS', o Atlético de Madrid foi o primeiro time da Espanha a mirar no uruguaio. E no Peñarol, ele tem um velho conhecido como Forlán para ajudá-lo a mergulhar fundo nessa ideia.

Mas Pellestri não apenas interessa ao time colchonero, mas o Arsenal e o Barcelona também querem a próxima grande joia do futebol uruguaio.