A Juve aceita pagar 50 milhões de euros por Chiesa

Chiesa é uma das grandes promessas do futebol italiano. Especulado em várias equipes, a Juventus poderia finalmente ficar com o seu talento.

A Fiorentina sempre foi consciente do seu potencial, e por isso pede 50 milhões de euros para negociá-lo. O jornal 'La Gazzetta dello Sport' assegura que a Juve está disposta a pagar.

No entanto, a ideia do clube de Turim é conseguir um empréstimo de dois anos, com uma opção de compra obrigatória por objetivos alcançados.

O jogador já tem um acordo com a Juve, no qual receberia um salário de 4,5 milhões de euros por temporada. Só faltam os clubes entrarem em acordo.