Suárez é descartado pela Juventus, que prefere Dzeko

Luis Suárez fica no Barcelona de momento. A Juventus, de acordo com o jornal 'La Gazzetta dello Sport', comunicou ao jogador por meio do seu diretor de futebol, Fabio Paratici, que não poderá contratá-lo devido ao atraso na tramitação do seu passaporte.

O uruguaio teria que ser aprovado no exame B1 de italiano para obter a nacionalidade. O tempo era curto e o ideal era contratá-lo o quanto antes, já que o final da janela se aproxima. Mas no fim, a diretoria 'bianconera' se deu por vencida.

E não é só isso, a citada fonte assegura que o clube já tem um centroavante contratado: Edin Dzeko, da Roma. Os trâmites para a contratação do bósnio seriam mais rápidos.

Sendo assim, Suárez continuará as ordens de Koeman, que não conta com o seu futebol para nada. Tanto que o treinador pediu a contratação de Memphis Depay como novo atacante.

A saída do uruguaio é vital para o alívio nas contas do Barça. Enquanto a situação não se resolve, o tempo vai passando e com ele a janela de mercado vai se fechando.