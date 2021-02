"A Juve contratou Cristiano para ganhar a Champions, mas com ele está pior do que antes"

Sempre que Cassano fala, a temperatura sobe. O ex-jogador concedeu uma entrevista ao jornal 'Corriere dello Sport' onde abordou o papel de Cristiano Ronaldo na Juventus.

Para o italiano, marcar muitos gols não é suficiente, já que, segundo ele, a 'Vecchia Signora' contratou o luso para ganhar a Champions League, algo que ainda não aconteceu.

"A Juventus contratou Cristiano para ganhar a Champions, mas com ele estão fazendo pior do que antes. O título italiano também teriam vencido sem ele", disse Cassano.

Para o ex-jogador, Sarri e Pirlo têm culpa no 'fracasso' da Juventus. "É um projeto fracassado. Durante 120 anos, a Juventus só pensou em vencer. Vencer ainda é uma obrigação, mas primeiro com Sarri e depois com o Pirlo, a direção tentou mudar de pele. Melhorar o jogo além dos títulos", completou.

"Cristiano não se encaixa nas ideias de Pirlo. Ele vai continuar fazendo gols, porque consegue marcar até sentado. Cristiano resolve, mas participa pouco. Para mim, nestes três anos esteve muito mal", concluiu.