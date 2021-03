A Juve de 2021-22: com Pirlo e uma gigante 'operação saída'

Na Itália, o primeiro projeto de Andrea Pirlo na Juventus já é visto como um fracasso. Com o 'scudetto' muito difícil e apesar de estar na final da Coppa Italia, a eliminação da Liga dos Campeões nas oitavas de final foi um duro golpe.

Embora Andrea Agnelli tenha confirmado que Pirlo continuará sendo o treinador 'bianconero', o impacto da eliminação europeia tem causado movimentos. O clube planeja fazer mudanças importantes em seu time, conforme explicado por 'TuttoSport'.

Durante a manhã já se falava da saída de Cristiano Ronaldo. O salário do português e o novo fracasso na Liga dos Campeões parecem ter aberto as portas do Estádio da Juventus e o Paris Saint-Germain pensa nisso. Os referidos meios de comunicação acrescentam como opções o regresso do jogador ao United ou ao Sporting de Portugal.

Quanto ao resto, a diretoria 'bianconera' definiu seu meio-campo, que não sairá do clube no verão. E também aqueles que não contam e com os quais se espera levantar algum dinheiro.

Em relação aos primeiros, os nomes chamados a ser importantes e a seguir são principalmente os dos jovens: Arthur, De Ligt, McKennie, Kulusevski, Chiesa... e Rabiot, dependendo das ofertas que chegam. Também estão presentes os veteranos Cuadrado, Bonucci e Szczesny.

Enquanto isso, a Juve parece ter jogadores como Aaron Ramsey, Alex Sandro, Bernardeschi e Demiral no alvo. Essas duas últimas ainda podem ganhar sua continuidade, enquanto a 'operação Morata' dependeria da conjuntura econômica.