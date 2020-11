A Juve inicia as conversas para renovar com Dybala

Paulo Dybala voltou a brilhar como acompanhante de Cristiano Ronaldo. Na última temporada foram 17 gols e 14 assistências, mas mesmo assim o argentino não é unanimidade.

O atacante está sempre sendo questionado. Recentemente se falou sobre uma possível troca com o Atlético de Madrid pela contratação em definitivo de Álvaro Morata, mas parace que os planos dos 'bianconeri' não vão por ai.

Durante a prévia do duelo de Champions contra o Ferencvaros, no qual a Juve conseguiu a classificação para as oitavas, o diretor esportivo 'bianconero' Fabio Paratici reconheceu que as conversas pela renovação de Dybala já começaram.

"Temos uma relação muito boa. Estamos sempre conversando e agora abordamos o assunto da renovação de forma diária ou semana. Vamos ver o que acontece nas próximas semanas", disse o dirigente a 'Sky Sport'.

No entanto, ao ser questionado sobre possíveis pedidas do argentino, Paratici foi franco: "Não é fácil dizer se isso é correto em tempos de pandemia. Esse é um discurso complicado.