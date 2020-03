A Juve se junta ao Barça na briga por Ferran Torres

Ferran Torres está na mira da Juventus. É o que aponta o jornal 'Tuttosport', colocando o time de Turim em uma briga na que já está o Barcelona.

A citada fonte não indica somente o interesse 'bianconero', mas sim que a equipe já teria iniciado os primeiros contatos para segurar um dos principais nomes do Valência.

O contrato de Ferran com o Valência chega ao final em junho de 2021. Ainda não renovou com o conjunto 'che', uma tarefa pendente para os espanhóis. Se nada avançar, em janeiro de 2021 o meia poderia negociar livremente com qualquer outro clube.

Recentemente, vários veículos apontaram o interesse do Barça no valencianista. De acordo com essas informações, os azulgranas estudariam uma oferta de 35 milhões de euros pelo atleta.