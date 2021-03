A Juve tem dois retornos para duelo contra o Porto

A Juventus recebe o FC Porto no duelo mais importante da temporada 'bianconeri' até o momento, a partida de volta das oitavas da Champions!

No jogo de ida, no estádio do Dragão, Cristiano e companhia sairão derrotados por 2 a 1 com gols de Taremi e Marega, enquanto Chiesa descontou.

Nessa teça-feira, o treinador Andre Pirlo divulgou a lista de jogadores relacionados para a 'decisão'. E a 'Velha Senhora' dois retornos importantes: Chiellini e De Ligt estão recuperados de lesão e vão para o jogo. Diferentemente de Paulo Dybala (lesionado), Bentancur (COVID-19) e Danilo (suspenso).