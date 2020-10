A juventude do Barça ganha espaço

O Barcelona passou por um rejuvenescimento com Ronald Koeman que foi notado em apenas dois meses. Do jogo contra o Bayern de Munique até a estreia dessa terça-feira na Champions League, a média de idade do time caiu de 30 para pouco mais de 26 anos.

Koeman apostou desde o início nas opções mais jovens do seu plantel, contando com jogadores como Ansu Fati, Pedri, Trincão e até Dembélé. Diante do Ferencváros esses quatro jogadores foram importantes na goleada por 5 a 1.

Não é só que esses jogadores têm a oportunidade de participar, pois também são peças fundamentais para o esquema de Koeman, com destaque para Ansu Fati, titular indiscutível da equipe.

Dos quatro citados acima, Pedri e Dembélé começaram o jogo contra os Húngaros no banco, mas os dois entraram em campo aos 62 minutos e marcaram gols. Fati, Coutinho e Messi fizeram os outros três.

Titulares ou reservas, os meninos de Koeman vão passando confiança, ganhando espaço, sendo protagonistas com lances decisivos e dando esperanças de um futuro renovado e de qualidade para o gigante catalão.