A Juventus é a grande campeã da Serie A 19-20

A Juventus continua o seu monopólio no Campeonato Italiano. Os comandados de Maurizio Sarri, com Cristiano Ronaldo a frente, bateram a Sampdoria (2-0) nesse domingo e consquistaram o 9º título consecutivo da competição.

É a sequência de títulos mais duradoura ao lado do Celtic na Escócia e do Ludogorets na Bulgária, também com nove títulos. Entre as grandes ligas o único que chega perto é o Bayern de Munique com sete conquistas seguidas de Bundesliga.

Sarri, sempre muito contestado, ganha o seu primeiro 'Scudetto' após várias críticas a respeito do rendimento da equipe. De qualquer forma, seu time soferu apenas quatro derrotas na competição.

Outro importante destaque é Cristiano Ronaldo. Segundo título italiano para o craque luso, que quebrou vários recordes nessa temporada.

Depois do dever de casa, a Champions para ser o grande objetivo da Juventus. Derrotada na final da Supercopa e da Copa (por Lazio e Napoli, respectivamente) e agora campeã da Serie A, o novo desafio é virar para cima do Olympique de Lyon e avançar na Champions.