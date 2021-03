A Juventus está pior com Cristiano Ronaldo? Um possível fim da parceria

Depois de uma derrota por 2 a 1 contra o Porto, na ida das oitavas de final da Champions League, se há uma razão que faz as pessoas apostarem que a Juventus seguirá na competição europeia, esta razão é a presença de Cristiano Ronaldo.

A equipe italiana esteve irreconhecível no primeiro confronto, disputado dentro do Estádio do Dragão, e CR7 foi surpreendentemente inefetivo. Nas avaliações da Gazzetta dello Sport, um dos principais jornais italianos, Cristiano só não foi eleito o pior em campo por causa da exibição catastrófica de Rodrigo Bentancur.

“A Juventus contratou ele para ser campeã da Champions League, mas desde que ele chegou os resultados foram ainda piores”, bradou o ex-atacante Antonio Cassano, para o Corriere dello Sport, fazendo referência aos vice-campeonatos de 2015 e 2017 e ao fato de que a Velha Senhora não conseguiu nem mesmo chegar nas semifinais em suas últimas duas temporadas.

“Ele teriam conquistado a Serie A sem ele, de qualquer forma. Foi o projeto errado... o (Cristiano) Ronaldo não tem nada a ver com as ideias do Pirlo. Ele vai continuar marcando gols porque ele marca gols até sentado. Mas o Andrea (Pirlo) quer o time construindo desde a defesa, quer ver seu ataque pressionando na frente. O Ronaldo pode decidir jogos, mas ele não participa muito deles. Acho que, a não ser que conquiste a Champions League, o saldo dele na Juve será ruim”, completou.

Antes de tudo, é importante lembrar: Cassano é um personagem polêmico e sem papas na língua, cuja carreira ficou marcada por não ter chegado tão longe quanto se esperava inicialmente. Por isso, é possível imaginar que as palavras do ex-jogador não deverão afetar o julgamento do técnico Andrea Pirlo.

Mas será que a Juventus está feliz com Cristiano Ronaldo, e será que Cristiano Ronaldo está feliz com a Juventus? Ou será este um rápido romance, iniciado quando o português ainda estava no Real Madrid, e que está destinado a terminar em divórcio?

Os alvinegros de Turim nunca esconderam terem contratado CR7 por duas razões em especial: para voltarem a conquistar uma Champions League, após mais de 20 anos desde seu último título europeu; e para aumentar o seu apelo comercial. E neste momento em que o terceiro ano, dos quatro assinados no contrato, está chegando ao fim, apenas um destes objetivos foi atingido.

A Juventus passou a ter uma visibilidade ainda maior e conseguiu assinar contratos de patrocínios mais vantajosos desde a chegada de CR7. No entanto, um dos problemas acabou sendo exacerbado pela crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus: o altíssimo salário de Cristiano Ronaldo.

Segundo a última edição da Football Money League da Deloitte, a Juventus foi o clube europeu mais atingido por não poder contar com torcedores em seus jogos. Esta realidade fez a Velha Senhora reconhecer que pode ser obrigada a negociar alguns jogadores para equilibrar seu balanço financeiro.

Negociar Paulo Dybala faria sentido. O argentino é valorizado, apesar dos problemas físicos e da oscilação em campo. Vender Cristiano Ronaldo para o maior comprador, contudo, faria mais sentido ainda. O português custa cerca de 85 milhões de euros ao clube italiano e tem contrato até 2022. Se a Juve quiser receber algum dinheiro sobre o atacante, terá que vendê-lo após esta temporada.

E a questão é que CR7 também pode querer estar de saída.

Apesar de já estar na história, ele sabe que aos 36 anos não terá muito mais chances de tentar títulos de Champions League. E com a Juventus sem apresentar a consistência em alto nível de anos anteriores, e sem ter um estilo de futebol que possibilite um encaixe maior às suas características, Cristiano pode pensar na necessidade de buscar novos destinos.

O negócio que fechou a contratação de Cristiano Ronaldo foi mais arriscado do que o torcedor mais empolgado poderia imaginar. Uma vitória sobre o Porto, nesta terça-feira (09), com certeza vai aliviar a pressão em Turim, mas ainda não será garantia de que o sonho de Champions League será concretizado.

Gostemos ou não, as palavras de Cassano apenas refletiram o que muitos estão pensando: será que a relação entre Cristiano Ronaldo e Juventus, Juventus e Cristiano Ronaldo, é positiva? Infelizmente, nada garante isso hoje.