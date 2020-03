A Juventus não se esquece de Rakitic

Rakitic poderia deixar o Barcelona na próxima janela de mercado. O meia vem perdendo espaço no time azulgrana e essa situação o faz pensar em abandonar a Cidade Condal. Interessados no seu futebol não vão faltar.

A Juventus, que já havia tentou a contratação do meia em algumas ocasiões anteriores, voltará a insistir, segundo informou o jornal 'Tuttosport'.

De acordo com a citada fonte, Fabio Paratici, diretor esportivo do conjunto 'bianconero', havia informado ao Barça a intenção de realizar uma oferta pelo croata.

Mas não será uma tarefa fácil, já que o meia teria um princípio de acordo com o Atlético de Madrid, muito embora tudo possa mudar com a intromissão do conjunto italiano.