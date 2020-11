A Juventus planeja vender Cristiano Ronaldo em 2021

A Juventus parece estar cansada de Cristiano Ronaldo. O conjunto 'bianconero', assegurou o jornalista da 'Goal Itália' Romeo Agresti, não renovará com o craque português.

Uma decisão que contrasta com a importância do luso no elenco da Juventus. Que o colocaria à venda no verão de 2021.

O contrato de Cristiano Ronaldo com a Juventus vai até junho de 2022. Com a decisão de não oferece-lo a renovação, a única opção seria colocá-lo à venda.

A Juventus naufragou quando Cristiano Ronaldo esteve de fora por COVID-19. Em seu retorno marcou duas vezes, mas nesse domingo, empatou com a Lazio assim que o luso saiu de campo.

Para piorar, o português deixou o campo com dores no tornozelo e poderia ser cortado dos compromissos da Seleção Portuguesa.