A Juventus triplicará o salário de Milik

Se Milik for contratado pela Juventus, receberá o triplo do que ganha no Napoli. Concretamente, passará a receber dois milhões de euros a receber sete. É a oferta da 'Vecchia Signora' para convencer o atacante, segundo 'TuttoSport'.

Clubes como como Atlético de Madrid e Tottenham Hotspur acompanhavam de perto os seus passo, por isso a Juve precisou agir rápido e o mais provável é que a sua contratação seja oficializada nos próximos dias.

Mas quem é Milik? Um dos melhores jogadores da Serie A. Na atual temporada disputou 34 jogos, sendo titular em 22. Marcou 14 gols, um número inferior ao do último curso.